HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:37 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hari ini akan diulas Okezone. Aksi pasukan Shin Tae-yong dalam merebut poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB ini dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Timnas Jepang tentunya lebih difavoritkan menang dalam laga kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Sebab di atas kertas, Jepang jauh lebih unggul dari Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

Secara ranking FIFA, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kini ada di posisi ke-15. Sementara skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia, mereka kini menduduki posisi ke-130 di ranking FIFA.

Posisi kedua tim pun berbeda jauh di klasemen sementara Grup C. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen karena belum terkalahkan di 4 laga. Sementara Timnas Indonesia, mereka kini terpuruk di dasar klasemen.

Meski unggul jauh, bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, ogah jemawa. Dia tetap mewaspadai betul Timnas Indonesia yang bahkan kini diperkuat banyak pemain naturalisasi.

Teranyar, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan dari kehadirannya Kevin Diks. Baru dinaturalisasi pada 8 November 2024, Kevin Diks dipastikan bisa membela Timnas Indonesia melawan Jepang malam nanti.

"Banyak pemain naturalisasi dengan kemampuan tinggi, jadi kami harus menjaga mereka," kata Mitoma, dikutip dari Sanspo, Jumat (15/11/2024).

Halaman:
1 2
      
