Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Naik Posisi di Ranking FIFA November 2024 meski Belum Hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |11:30 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Naik Posisi di Ranking FIFA November 2024 meski Belum Hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia naik 1 posisi di ranking FIFA November 2024 meski belum menghadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Mengutip dari football-ranking.com, Timnas Indonesia naik satu posisi dari peringkat 130 ke 129 dunia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- naik satu posisi karena ada dua tim Afrika yang mengalami kekalahan, yakni Republik Afrika Tengah dan Rwanda. Republik Afrika Tengah kalah 0-1 dari Lesotho di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Jumat, (15/11/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia. (Foto: PSSI)

Sementara itu, Rwanda kalah 0-1 dari Libya juga di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Akibatnya, Rwanda turun lima posisi dari peringkat 126 ke 131 dunia setelah kehilangan 14,24 poin.

Bagaimana dengan Republik Afrika Tengah? Kekalahan di atas membuat Republik Afrika Tengah kehilangan 14,46 poin dan turun lima posisi dari peringkat 129 ke 134 dunia.

Di saat bersamaan, Niger naik lima posisi dari peringkat 131 ke 126 dunia setelah menang 4-0 atas Sudan di Kualifikasi Piala Afrika 2025. Kenaikan posisi juga dialami Timnas Malaysia.

Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- naik tiga posisi dari peringkat 133 ke 130 dunia setelah menang 3-1 atas Laos di laga uji coba semalam. Timnas Malaysia bahkan bisa menyalip Timnas Indonesia jika skuad Garuda tumbang dari Jepang malam ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184975/timur_kapadze_saat_mendengarkan_khutbah_jumat_di_masjid_istiqlal_abdul_haris_img-pePB_large.jpg
Foto-Foto Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dengarkan Khotbah Jumat di Masjid Istiqlal Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184944/timnas_indonesia_tak_diundang_rusia_main_di_piala_dunia_2026_tandingan_pssi-tLYE_large.jpg
Daftar 10 Negara yang Diundang Rusia Main di Piala Dunia 2026 Tandingan, Ada Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement