BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Naik Posisi di Ranking FIFA November 2024 meski Belum Hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

TIMNAS Indonesia naik 1 posisi di ranking FIFA November 2024 meski belum menghadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, (15/11/2024) pukul 19.00 WIB. Mengutip dari football-ranking.com, Timnas Indonesia naik satu posisi dari peringkat 130 ke 129 dunia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- naik satu posisi karena ada dua tim Afrika yang mengalami kekalahan, yakni Republik Afrika Tengah dan Rwanda. Republik Afrika Tengah kalah 0-1 dari Lesotho di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Jumat, (15/11/2024) dini hari WIB.

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia. (Foto: PSSI)

Sementara itu, Rwanda kalah 0-1 dari Libya juga di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Akibatnya, Rwanda turun lima posisi dari peringkat 126 ke 131 dunia setelah kehilangan 14,24 poin.

Bagaimana dengan Republik Afrika Tengah? Kekalahan di atas membuat Republik Afrika Tengah kehilangan 14,46 poin dan turun lima posisi dari peringkat 129 ke 134 dunia.

Di saat bersamaan, Niger naik lima posisi dari peringkat 131 ke 126 dunia setelah menang 4-0 atas Sudan di Kualifikasi Piala Afrika 2025. Kenaikan posisi juga dialami Timnas Malaysia.

Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- naik tiga posisi dari peringkat 133 ke 130 dunia setelah menang 3-1 atas Laos di laga uji coba semalam. Timnas Malaysia bahkan bisa menyalip Timnas Indonesia jika skuad Garuda tumbang dari Jepang malam ini.