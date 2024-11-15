Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Takefusa Kubo Kenang Rasanya Main di Stadion GBK

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |11:17 WIB
Takefusa Kubo tidak gentar dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno
JAKARTA – Gelandang serang Timnas Jepang, Takefusa Kubo, tak gentar dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Jakarta, lokasi pertandingan kontra Timnas Indonesia. Ia malah terkenang dengan stadion kebanggaan Indonesia tersebut.

Kubo sudah tidak asing dengan SUGBK yang akan menjadi tempat digelarnya laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu. Pasalnya, pemain Real Sociedad tersebut sudah pernah merasakan atmosfer lapangan saat membela Timnas Jepang U-19 di Piala Asia U-19 2018.

Timnas Indonesia

Puluhan ribu suporter Timnas Indonesia akan memenuhi SUGBK pada malam hari nanti saat Skuad Garuda menjamu Jepang. Kubo merasa dukungan suporter lawan tidak akan membuatnya gentar.

"Saya sudah sering bermain di stadion yang penuh tiap akhir pekan, jadi ini bukan suatu hal yang baru bagi saya," ujar Kubo dilansir dari Nikkan Sports, Jumat (15/11/2024).

"Saya juga sudah pernah bermain di sini (SUGBK), jadi justru saya merasakan nostalgia untuk bermain di tempat yang penuh ini," tambah pemain berusia 23 tahun itu.

Kubo pertama kali menjajal rumput SUGBK saat membela FC Tokyo berhadapan dengan Bhayangkara FC pada 2018. Mantan pemain FC Barcelona itu mencetak dua gol dalam laga yang berakhir 4-2 untuk klub Jepang tersebut.

