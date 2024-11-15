HASIL lengkap matchday kelima babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Sebanyak delapan pertandingan sudah rampung digelar hingga Jumat (15/11/2024) dini hari WIB.
Di Grup C, dua hasil mengejutkan tercipta pada Kamis 14 November 2024. Timnas Australia di luar dugaan ditahan Timnas Arab Saudi 0-0 saat bermain di kandang sendiri.
Kemudian, hasil paling mengejutkan terjadi di Manama, Bahrain. Timnas China berhasil mempermalukan tuan rumah Timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0!
Dua hasil itu langsung mengubah peta persaingan di Grup C. Timnas China naik ke posisi empat dengan enam angka. Jumlah tersebut sama dengan Australia dan Arab Saudi di posisi 2-3.
Dua tim kuat di Asia yakni Timnas Iran dan Timnas Korea Selatan terus menuai hasil positif di grup masing-masing. Keduanya kini sama-sama mengumpulkan 13 poin usai laga kelima.
Iran sanggup menang 3-2 atas Timnas Korea Utara di Laos. Sedangkan, Korea Selatan membungkam Timnas Kuwait 3-1 di kandang lawan.