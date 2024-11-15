Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Matchday Kelima Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: China Bungkam Bahrain, Australia Ditahan Arab Saudi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |05:45 WIB
Hasil Lengkap Matchday Kelima Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: China Bungkam Bahrain, Australia Ditahan Arab Saudi
Simak hasil lengkap matchday lima Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia termasuk Australia 0-0 Arab Saudi (Foto: Instagram/@socceroos)
A
A
A

HASIL lengkap matchday kelima babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Sebanyak delapan pertandingan sudah rampung digelar hingga Jumat (15/11/2024) dini hari WIB.

Di Grup C, dua hasil mengejutkan tercipta pada Kamis 14 November 2024. Timnas Australia di luar dugaan ditahan Timnas Arab Saudi 0-0 saat bermain di kandang sendiri.

Timnas Bahrain vs Timnas China (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Kemudian, hasil paling mengejutkan terjadi di Manama, Bahrain. Timnas China berhasil mempermalukan tuan rumah Timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0!

Dua hasil itu langsung mengubah peta persaingan di Grup C. Timnas China naik ke posisi empat dengan enam angka. Jumlah tersebut sama dengan Australia dan Arab Saudi di posisi 2-3.

Dua tim kuat di Asia yakni Timnas Iran dan Timnas Korea Selatan terus menuai hasil positif di grup masing-masing. Keduanya kini sama-sama mengumpulkan 13 poin usai laga kelima.

Iran sanggup menang 3-2 atas Timnas Korea Utara di Laos. Sedangkan, Korea Selatan membungkam Timnas Kuwait 3-1 di kandang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement