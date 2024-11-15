Rizky Ridho: Semua Pemain Timnas Jepang Berbahaya!

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, waspada dalam menghadapi Timnas Jepang di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini. Pasalnya, dia menilai semua pemain Timnas Jepang berbahaya.

Rizky Ridho pun meminta Timnas Indonesia harus fokus sepenuhnya saat melawan Jepang. Pasalnya, Jepang pasti akan menampilkan performa terbaik dalam upaya meraih poin saat berhadapan dengan Timnas Indonesia nanti.

"Semua pemain Jepang berkualitas, mungkin tidak harus mewaspadai satu pemain, tetapi secara tim," kata Rizky Ridho di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Rizky Ridho sendiri memastikan sudah sangat siap untuk melawan Jepang. Dia pun memastikan kebugarannya terjaga karena rampil reguler bersama Persija Jakarta dalam Liga 1 2024-2025.

"Alhamdulillah kondisi saya fit dan siap untuk bertanding. Pemain semua siap," ucap Rizky Ridho.