Pesan Shin Tae-yong kepada Pasukan Garuda Jelang Timnas Indonesia vs Jepang

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki pesan khusus kepada pasukannya jelang melawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. STY tepatnya mau tidak ada penyesalan usai laga, karena itu para pemain Timnas Indonesia wajib memberikan yang terbaik agar apapun hasilnya bisa mereka terima.

Laga melawan Jepang akan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk mencuri tiga poin pertama. Mengingat, Skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan di Grup C setelah tiga kali imbang dan satu kali kalah.

Shin Tae-yong menyadari Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- merupakan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Walau begitu, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan hasil laga mendatang tidak boleh menjadi penyesalan bagi Timnas Indonesia.

“Pastinya besok akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami,” kata Shin dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

“Namun, semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai,” sambungnya.

“Hasil pertandingan tidak ada yang tahu pastinya, itulah plan pertandingan dari saya,” tambah pelatih berusia 54 tahun itu.