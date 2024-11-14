Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Shin Tae-yong kepada Pasukan Garuda Jelang Timnas Indonesia vs Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |19:26 WIB
Pesan Shin Tae-yong kepada Pasukan Garuda Jelang Timnas Indonesia vs Jepang
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di konferensi pers jelang lawan Jepang. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memiliki pesan khusus kepada pasukannya jelang melawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. STY tepatnya mau tidak ada penyesalan usai laga, karena itu para pemain Timnas Indonesia wajib memberikan yang terbaik agar apapun hasilnya bisa mereka terima.

Laga melawan Jepang akan menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk mencuri tiga poin pertama. Mengingat, Skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan di Grup C setelah tiga kali imbang dan satu kali kalah.

Shin Tae-yong menyadari Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- merupakan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Walau begitu, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan hasil laga mendatang tidak boleh menjadi penyesalan bagi Timnas Indonesia.

“Pastinya besok akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami,” kata Shin dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

Shin Tae-yong (kiri) di konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Jepang (Cikal Bintang/MPI)

“Namun, semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai,” sambungnya.

“Hasil pertandingan tidak ada yang tahu pastinya, itulah plan pertandingan dari saya,” tambah pelatih berusia 54 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646599/gol-akrobatik-mctominay-hancurkan-rekor-ronaldo-bawa-skotlandia-lolos-piala-dunia-vjp.webp
Gol Akrobatik McTominay Hancurkan Rekor Ronaldo, Bawa Skotlandia Lolos Piala DuniaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement