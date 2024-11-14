Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sangka Dapat Sambutan Hangat, Bintang Liverpool Ini Justru Makin Semangat Hadapi Timnas Indonesia vs Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |19:12 WIB
Tak Sangka Dapat Sambutan Hangat, Bintang Liverpool Ini Justru Makin Semangat Hadapi Timnas Indonesia vs Jepang
Pemain Timnas Jepang, Wataru Endo (kanan). (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Liverpool, Wataru Endo mengaku kaget saat mendapatkan sambutan hanget setibanya di Indonesia. Sebagai ucapan terima kasih, Endo pun siap menampilkan permainan terbaiknya saat laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Ya, Endo akan memperkuat Timnas Jepang saat menghadapi Timnas Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Samurai Biru sudah tiba di Indonesia sejak beberapa hari yang lalu. Selama di Indonesia, Wataru Endo sudah berlatih untuk mempersiapkan pertandingan melawan Skuad Garuda.

Endo mengatakan sangat senang karena Jepang mendapat sambutan hangat selama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan antusiasme terhadap sepak bola yang tinggi.

Wataru Endo

"Besok kami akan main di kandang lawan, Indonesia sangat antusias terhadap sepakbola, dan sekarang di Indonesia banyak pemain dan suporter yang sangat menyambut kami," tutur Endo dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

Halaman:
1 2
      
