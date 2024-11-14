Adu Harga Pasaran Bek Tangguh Mees Hilgers dengan Yuto Nagatomo yang Ternyata Berbeda Jauh

ADU harga pasaran bek tangguh Mees Hilgers dengan Yuto Nagatomo yang ternyata berbeda jauh. Hal ini menarik diulas karena tim yang diperkuat kedua pemain, yakni Timnas Indonesia dan Timnas Jepang, akan saling berhadapan pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Jepang dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Bagi skuad Garuda, laga menghadapi Timnas Jepang bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, tim berjuluk Samurai Biru itu dihuni oleh pemain-pemain kelas dunia dengan harga pasaran yang sangat fantastis.

Dari nilai skuadnya saja, Timnas Jepang memiliki total hingga Rp5 triliun. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya memiliki skuad dengan nilai pasar total sebesar Rp547,09 miliar.

Pada laga mendatang, dua nama pemain dari kedua tim menjadi sorotan. Mereka adalah Mess Hilgers dari Timnas Indonesia dan Yuto Nagatomo dari Timnas Jepang.

Mess Hilgers disorot karena dirinya tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Pemain FC Twente ini buka suara bahwa dirinya tidak dapat bergabung karena masih mengalami cedera.

Melalui laman Instagram pribadinya, pemain dengan harga pasar tertinggi di Timnas Indonesia itu pun memohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Dia tak bisa memperkuat skuad Garuda karena menjalani pemulihan.

Berbeda dengan Mess Hilgers yang merupakan pemain termahal Timnas Indonesia, pemain termurah Timnas Jepang, Yuto Nagatomo, justru disorot karena bersikap jemawa. Pemain berusia 38 tahun asal tim FC Tokyo itu bahkan menantang agar seluruh suporter Timnas Indonesia datang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno.

“Saya berterima kasih atas sorak-sorai dari 70.000 penggemar tandang, dan saya pikir itu akan memberi saya dorongan semuanya, saya hanya ingin semua orang berpartisipasi,” kata Yuto Nagatomo, dilansir dari Gekisaka, Kamis (14/11/2024).