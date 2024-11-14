Kawal Mimpi sang Garuda Taklukkan Raksasa Asia, Saksikan Timnas Indonesia vs Jepang, Live di GTV

KOLABORASI RCTI dan GTV sebagai official broadcasters AFC Asian Qualifiers Road to World Cup 2026, masih berlanjut guna mendukung perjalanan Timnas Indonesia. Kini timnas kebanggaan Indonesia ini akan melawan tim terkuat Asia, yakni Jepang.

Pertandingan menentukan ini akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang notabenenya kandang sendiri bagi timnas Indonesia pada Jumat, 15 November, dan bisa kamu saksikan secara LIVE mulai pukul 16.00 WIB di RCTI dan GTV, gratis!

Setelah menghadapi Jepang, nantinya tim asuhan coach Shin Tae Yong akan menghadapi Arab Saudi pada Selasa, 19 November. Jadi pastikan kamu tidak berhenti mendukung perjuangan para pasukan garuda meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa.

Untuk menikmati tayangan secara optimal, kamu bisa scan ulang kanal digital RCTI dan GTV di rumahmu. Bila ada kendala, segera hubungi layanan solusi TV digital di WhatsApp 0856-9003-900 (Senin-Jumat, 09.00-18.00 WIB).