Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kawal Mimpi sang Garuda Taklukkan Raksasa Asia, Saksikan Timnas Indonesia vs Jepang, Live di GTV

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:42 WIB
Kawal Mimpi sang Garuda Taklukkan Raksasa Asia, Saksikan Timnas Indonesia vs Jepang, Live di GTV
Saksikan laga Timnas Indonesia vs Jepang di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

KOLABORASI RCTI dan GTV sebagai official broadcasters AFC Asian Qualifiers Road to World Cup 2026, masih berlanjut guna mendukung perjalanan Timnas Indonesia. Kini timnas kebanggaan Indonesia ini akan melawan tim terkuat Asia, yakni Jepang.

Pertandingan menentukan ini akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang notabenenya kandang sendiri bagi timnas Indonesia pada Jumat, 15 November, dan bisa kamu saksikan secara LIVE mulai pukul 16.00 WIB di RCTI dan GTV, gratis!

Setelah menghadapi Jepang, nantinya tim asuhan coach Shin Tae Yong akan menghadapi Arab Saudi pada Selasa, 19 November. Jadi pastikan kamu tidak berhenti mendukung perjuangan para pasukan garuda meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa.

Untuk menikmati tayangan secara optimal, kamu bisa scan ulang kanal digital RCTI dan GTV di rumahmu. Bila ada kendala, segera hubungi layanan solusi TV digital di WhatsApp 0856-9003-900 (Senin-Jumat, 09.00-18.00 WIB).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Profil Timur Kapadze, Kandidat Pelatih Timnas Indonesia yang Tengah Dipertimbangkan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement