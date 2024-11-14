Reaksi Kakang Rudianto Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, Langsung Pasang Target Tinggi!

REAKSI Kakang Rudianto dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 menarik diulas. Bek Persib Bandung itu sendiri langsung memasang target tinggi di Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Cup 2024.

Kakang memastikan gelar juara jadi targetnya di Piala AFF 2024. Tak hanya itu, bek asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini juga berkeinginan untuk mendapat menit bermain. Dengan begitu, kehadirannya di Timnas Indonesia tidak hanya menjadi pelengkap.

“Saya mungkin pengen bisa mendapatkan menit bermain di Timnas dan bisa membantu Timnas di Piala AFF. Saya juga ingin bisa merasakan juara bersama Timnas di AFF nanti,” harap Kakang Rudianto, Selasa 12 November 2024

Bek bernomor punggung 5 di Persib Bandung ini akui tidak mudah untuk bisa mewujudkan target juara tersebut. Apalagi, Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

“Ya, mereka tim bagus, kami tidak akan menganggap mereka tim lemah karena mereka adalah salah satu tim yang semangatnya tinggi untuk mengalahkan Indonesia,” ucap Kakang.

“Tentunya, kami akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan,” tegasnya.