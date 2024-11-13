Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, Bojan Hodak Pusing

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |16:10 WIB
3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, Bojan Hodak Pusing
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang karena ketiga pemain mudanya, yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto dan Robi Darwis dipanggil untuk perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Namun, hal itu juga membuat Bojan pusing karena mereka meninggalkan Persib disaat jadwal tim tengah padat-padatnya pada Desember mendatang.

Ya, seperti yang diketahui Shin Tae-yong memanggil para pemain muda untuk mengisi skuad Timnas Indonesia U-22 yang dibawa untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF 2024. Persib pun menjadi salah satu tim yang pemain banyak diambil oleh STY.

Menanggapi keputusan itu, pelatih asal Kroasia tersebut tak menampik pemanggilan itu sangat bagus. Apalagi ketiga pemainnya ini dipanggil untuk membela negara.

“Bagus, selalu bagus ketika ada pemain yang mendapat panggilan dari tim nasional. Bagi saya ini bagus,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (13/11/2024).

Robi Darwis

Namun, Bojan Hodak merasa adanya kekhawatiran terkait pemanggilan tiga pemainnya itu akan mempengaruhi permainan Persib. Pasalnya, ke depan Persib Bandung akan dihadapkan dengan jadwal padat.

“Kami kehilangan tiga pemain untuk menghadapi pertandingan di bulan Desember. Dan pada bulan Desember kami memiliki tujuh pertandingan dalam 29 hari, yang mana ini luar biasa,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
