Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar vs Uzbekistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di iNews

BESOK malam Timnas Uzbekistan akan kembali berhadapan dengan tuan rumah Timnas Qatar di Matchday ke-5 pertandingan Kualifikasi Zona Asia Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar, Kamis 14 November 2024.

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua tim dalam menjaga asa menuju Piala Dunia. Qatar, sebagai tuan rumah, harus berjuang lebih keras untuk memperbaiki posisinya di Grup setelah hanya mampu meraih empat poin dari empat pertandingan.

Posisi Qatar saat ini berada di peringkat keempat grup, di mana hasil dari pertandingan besok akan menjadi krusial bagi mereka untuk terus bersaing. Dukungan dari para pendukung lokal tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi Qatar untuk tampil maksimal dan memetik poin penuh di kandang.

Di sisi lain, Uzbekistan datang dengan performa impresif. Mereka berada di peringkat kedua dengan mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, menunjukkan konsistensi yang kuat di fase kualifikasi ini.

Kemenangan di pertandingan besok akan semakin memperkokoh posisi Uzbekistan dalam klasemen. Tentunya itu memperbesar peluang mendekati kepastian lolos ke putaran selanjutnya jika mampu mempertahankan tren kemenangan ini.