Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar vs Uzbekistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |21:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar vs Uzbekistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di iNews
Simak jadwal siaran langsung Timnas Qatar vs Timnas Uzbekistan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: iNews)
A
A
A

BESOK malam Timnas Uzbekistan akan kembali berhadapan dengan tuan rumah Timnas Qatar di Matchday ke-5 pertandingan Kualifikasi Zona Asia Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar, Kamis 14 November 2024.

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua tim dalam menjaga asa menuju Piala Dunia. Qatar, sebagai tuan rumah, harus berjuang lebih keras untuk memperbaiki posisinya di Grup setelah hanya mampu meraih empat poin dari empat pertandingan.

Timnas Qatar

Posisi Qatar saat ini berada di peringkat keempat grup, di mana hasil dari pertandingan besok akan menjadi krusial bagi mereka untuk terus bersaing. Dukungan dari para pendukung lokal tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi Qatar untuk tampil maksimal dan memetik poin penuh di kandang.

Di sisi lain, Uzbekistan datang dengan performa impresif. Mereka berada di peringkat kedua dengan mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, menunjukkan konsistensi yang kuat di fase kualifikasi ini.

Kemenangan di pertandingan besok akan semakin memperkokoh posisi Uzbekistan dalam klasemen. Tentunya itu memperbesar peluang mendekati kepastian lolos ke putaran selanjutnya jika mampu mempertahankan tren kemenangan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement