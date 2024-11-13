Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fans Antusias Saksikan Latihan Timnas Jepang Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |19:32 WIB
Fans Antusias Saksikan Latihan Timnas Jepang Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Fans memadati Lapangan A GBK tempat Timnas Jepang berlatih (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Fans begitu antusias menyaksikan sesi latihan Timnas Jepang jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka mencoba mengintip ke Lapangan A Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (13/11/2024) sore WIB.

Ratusan penggemar terlihat menunggu kedatangan Timnas Jepang di sekitar lokasi. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, mereka berbondong-bondong datang untuk melihat idola secara langsung.

Timnas Jepang tiba di Lapangan A GBK jelang latihan (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Tidak sedikit pula yang terlihat membawa jersey dengan nameset pemain Jepang. Mereka rela menanti kendati anak asuh Hajime Moriyasu baru mulai berlatih sekira pukul 17.30 WIB.

Sepuluh menit jelang jadwal latihan, rombongan Timnas Jepang datang menggunakan bis. Namun demikian, mereka tak menyambangi para penggemar karena bergegas untuk latihan.

Meski begitu, Yuto Nagatomo dan kolega hanya sempat melempar sapaan dan senyum. Para penggemar pun berteriak menyambut kedatangan pemain Timnas Jepang.

Setelah itu, Samurai Biru langsung masuk ke Lapangan A dan melangsungkan latihan. Latihan terpantau berjalan santai namun tetap serius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/pssi.jpg
Alasan PSSI Rahasiakan 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement