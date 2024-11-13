Fans Antusias Saksikan Latihan Timnas Jepang Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Fans memadati Lapangan A GBK tempat Timnas Jepang berlatih (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA – Fans begitu antusias menyaksikan sesi latihan Timnas Jepang jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka mencoba mengintip ke Lapangan A Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (13/11/2024) sore WIB.

Ratusan penggemar terlihat menunggu kedatangan Timnas Jepang di sekitar lokasi. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, mereka berbondong-bondong datang untuk melihat idola secara langsung.

Tidak sedikit pula yang terlihat membawa jersey dengan nameset pemain Jepang. Mereka rela menanti kendati anak asuh Hajime Moriyasu baru mulai berlatih sekira pukul 17.30 WIB.

Sepuluh menit jelang jadwal latihan, rombongan Timnas Jepang datang menggunakan bis. Namun demikian, mereka tak menyambangi para penggemar karena bergegas untuk latihan.

BACA JUGA: Sesi Latihan Timnas Jepang Penuh Keceriaan Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Meski begitu, Yuto Nagatomo dan kolega hanya sempat melempar sapaan dan senyum. Para penggemar pun berteriak menyambut kedatangan pemain Timnas Jepang.

Setelah itu, Samurai Biru langsung masuk ke Lapangan A dan melangsungkan latihan. Latihan terpantau berjalan santai namun tetap serius.