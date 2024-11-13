Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kerap Dibandingkan dengan Jay Idzes, Rizky Ridho Kaget: Dia Lawan Inter Milan, Saya Madura United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |15:39 WIB
Kerap Dibandingkan dengan Jay Idzes, Rizky Ridho Kaget: Dia Lawan Inter Milan, Saya Madura United
Jay Idzes bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

JAKARTA - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho kaget karena kerap dibandingkan dengan rekan setimnya, Jay Idzes. Ia mengaku perbandingan itu tidak selevel, karena Jay kualitasnya sudah Eropa, bahkan dunia karena terbiasa melawan tim-tim kuat.

Sementara Rizky Ridho merasa ia masih bersaing di Liga 1 2024-2025 bersama Persija Jakarta, yang mana masih melawan tim-tim seperti Madura United. Tentu maksud Rizky Ridho bukannya meledek Madura United, namun ia memberikan pernyataan itu karena perbedaan kompetisi diantara dirinya dan Jay.

"Beda jauh kualitasnya. Dia lawan Inter Milan, saya lawan Madura United," singkat Rizky Ridho di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Rizky Ridho saat ini membela Persija yang berkompetisi dalam Liga 1 2024-2025. Sementara itu, Jay Idzes adalah pemain bertahan milik Venezi FCa yang berkompetisi di Liga Italia 2024-2025.

Jay Idzes

Karena alasan itulah, pemain berusia 22 tahun itu merendah bahwa kualitasnya tidak bisa disetarakan dengan Jay Idzes. Menurutnya, Jay sudah sangat berpengalaman dan membawa dampak besar bagi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Ketimbang dibandingkan, Rizky Ridho lebih senang bisa menimba ilmu dan bekerja sama denga Jay. Terdekat keduanya pun akan saling membantu memperkuat Timnas Indonesia di laga melawan Jepang dan Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
