Timnas Indonesia Kedatangan Kevin Diks, Ini Komentar Mengejutkan Witan Sulaeman

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Witan Sulaeman, tak sangka ada pemain yang pernah bermain di Liga Champions seperti Kevin Diks kini dapat memperkuat Garuda. Witan pun percaya dengan kualitas yang dimiliki Diks, pemain tersebut akan berguna untuk melawan Jepang dan Arab Saudi.

Ya, terdekat Timnas Indonesia akan melawan Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kedua lag itu merupakan pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang dua laga penting itu, ada kabar baik mengenai Kevin Diks. Ia resmi dapat memperkuat Timnsa Indonesia dan langsung menggantikan peran Mees Hilgers.

Hilgers terpaksa harus absen membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- karena harus pemulihan cedera hamstring. Untungnya, Diks hadir dan siap mengisi posisi Hilgers di lini pertahanan Garuda.

Menanggapi kehadiran Kevin Diks, Witan menyambut hangat bergabungnya bintang FC Copenhage itu dalam Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, Kevin Diks syarat pengalaman dan kualitas yang akan meningkatkan performa Timnas Indonesia.

"Tentunya sangat membantu tim. Kami tahu kualitas dia, dia main di Liga Champions," kata Witan Sulaeman di Jakarta, Rabu (13/11/2024).