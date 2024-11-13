Timnas Indonesia vs Jepang: Sumardji Jamin Keamanan dan Kenyamanan 3 Ribu Suporter Samurai Biru di SUGBK

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, menjamin keamanan dan kenyamanan suporter Timnas Jepang saat hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024. Mereka bisa hadir mendukung tim kesayangannya melawan Timnas Indonesia di matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sumardji mengatakan PSSI menerima dengan tangan terbuka kehadiran suporter Jepang di SUGBK. Kehadiran suporter tim lawan itu akan menambah atmosfer dalam laga nanti.

"Ya, sesuai dengan kesepakatan dengan bersama-sama. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, menerima perwakilan dari JFA (Federasi Sepakbola Jepang) agar supaya ada kurang lebih 2 sampai 3 ribu penonton Jepang yang akan nonton di SUGBK," kata Sumarji di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

Sumardji mengatakan keamanan dan kenyamanan suporter skuad Samurai Biru -julukan Jepang- ada prioritas utama. Sebab, pihak keamanan sudah menyiapkan berbagai skema terbaik selama mereka hadir di SUGBK.

"Tentu dengan berkaitan dengan pengamanan kimi siapkan sistem yang memang tersendiri. Itu dari mulai masuk akses, terus di tempatnya tersendiri," ucap Sumardji.

"Dijamin dan dipastikan bahwa suporter Jepang akan dijamin keselamatan dan keamanannya," sambungnya.