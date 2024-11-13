Kisah Koki Ogawa, Pemain NEC Nijmegen yang Sombong Ingin Permalukan Calvin Verdonk di Hadapan Suporter Timnas Indonesia

Pemain Timnas Jepang, Koki Ogawa dan Calvin Verdonk satu tim di NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/koki4629)

KISAH Koki Ogawa, pemain NEC Nijmegen yang sombong ingin permalukan Calvin Verdonk di hadapan suporter Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Niat mempermalukan yang dimaksud Ogawa tentu adalah membantu Jepang menang atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang.

Ya, perlu diketahui Ogawa dan Verdonk merupakan rekan satu tim di Nijmegen. Verdonk merupakan fullback kiri andalan klub Belanda tersebut, sedangkan Ogawa adalah striker jagoan Nijmegen saat ini.

Meski berbeda posisi, Verdonk dan Ogawa saling membantu agar Nijmegen memetik kemenangan. Namun, kini keduanya justru menjadi musuh karena Timnas Indonesia dan Jepang akan saling bentrok di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang laga tersebut, Ogawa optimis bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Ia mau golnya bisa mengantarkan tim berjuluk Samurai Biru itu menang di hadapan suporter Timnas Indonesia.

“Indonesia sangat panas (cuacanya) dan mungkin akan sulit bermain di lapangan mereka. Kami (Jepang) harus mempersiapkan diri dengan baik agar bisa mengalahkan mereka,” ujar Ogawa, dilansir dari akun youtube NEC Nijmegen, Rabu (13/11/2024).

“Seperti yang saya bicarakan, itu tidak akan mudah (mengalahkan Timnas Indonesia). Namun, saya akan mengincar gol sehingga kami bisa menang dengan gol saya,” tambahnya.