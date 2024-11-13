Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |09:40 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+
Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi pasukan Shin Tae-yong itu bisa akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, menatap begitu optimis laga Timnas Indonesia vs Jepang. Menurutnya, meski Jepang tim yang sangat kuat, kans Timnas Indonesia tetap terbuka lebar.

Timnas Indonesia

Keyakininan itu muncul dengan menilik pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Jepang yang terjadi di Piala Asia 2023. Kala itu, kus Garuda memang kalah dengan skor 1-3.

Kesulitan di babak pertama, Timnas Indonesia bisa bangkit di babak kedua. Mereka bahkan bisa mencetak 1 gol di masa injury time lewat aksi Sandy Walsh pada menit ke-90+1.

“Ya, kenapa tidak (menang melawan Jepang),” kata Jordi kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

“Saya ingat pertandingan itu. Kami sempat kesulitan di babak pertama, tapi benar bahwa di babak kedua kami bangkit dan bermain jauh lebih baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
