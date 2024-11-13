Sebut Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi sebagai Laga Krusial, FIFA Penasaran Garuda Bisa Raih Berapa Poin?

FIFA menyebut dua laga yang akan dihadapai Tim Nasional (Timnas) Indonesia di matchday kelima dan keenam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia merupakan pertandingan yang krusial untuk skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. FIFA pun penasaran, berapa poin yang bisa diraih Timnas Indonesia saat melawan melawan Jepang dan Arab Saudi nanti?

Ya, Timnas Indonesia memang dihadapkan dua laga penting pada 15 dan 19 November 2024 ini. Kedua laga itu merupakan pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Disebut krusial karena saat ini posisi Timnas Indonesia tengah tak menguntungkan di Grup C tersebut. Pasukan Shin Tae-yong tepatnya tengah berada di posisi kelima dari enam tim, dengan mengoleksi 3 poin.

Jumlah poin itu sama dengan yang dimiliki China, yang mana mereka berada dasar klasemen Grup C alias peringkat keenam. Jelas kondisi itu bukanlah hal yang baik untuk skuad Garuda yang tengah berusaha merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Karena itulah, dua laga terdekat, yakni melawan Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November) disebut sebagai pertandingan yang sangat krusial untuk Timnas Indonesia. FIFA bahkan sampai ikut antusias dan penasaran kira-kira berapa poin yang bisa direbut Rizky Ridho cs menghadapi dua tim terkuat di Asia tersebut.

“Dua laga super krusial di depan mata. Berapa poin yang akan diraih Indonesia dari kedua laga ini?” bunyi pernyataan FIFA di akun Instagram resmi mereka, @fifaworldcup, dikutip Rabu (13/11/2024).

Kabar baiknya, kedua laga melawan Jepang dan Arab Saudi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Dengan mendapatkan dukungan fans Timnas Indonesia secara langsung, diharapkan dapat memotivasi para pemain hingga bermain baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi.