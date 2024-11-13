Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebut Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi sebagai Laga Krusial, FIFA Penasaran Garuda Bisa Raih Berapa Poin?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |10:57 WIB
Sebut Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi sebagai Laga Krusial, FIFA Penasaran Garuda Bisa Raih Berapa Poin?
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

FIFA menyebut dua laga yang akan dihadapai Tim Nasional (Timnas) Indonesia di matchday kelima dan keenam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia merupakan pertandingan yang krusial untuk skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut. FIFA pun penasaran, berapa poin yang bisa diraih Timnas Indonesia saat melawan melawan Jepang dan Arab Saudi nanti?

Ya, Timnas Indonesia memang dihadapkan dua laga penting pada 15 dan 19 November 2024 ini. Kedua laga itu merupakan pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Disebut krusial karena saat ini posisi Timnas Indonesia tengah tak menguntungkan di Grup C tersebut. Pasukan Shin Tae-yong tepatnya tengah berada di posisi kelima dari enam tim, dengan mengoleksi 3 poin.

Jumlah poin itu sama dengan yang dimiliki China, yang mana mereka berada dasar klasemen Grup C alias peringkat keenam. Jelas kondisi itu bukanlah hal yang baik untuk skuad Garuda yang tengah berusaha merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

FIFA sebut Timnas Indonesia hadapi dua laga krusial dengan lawan Jepang dan Arab Saudi

Karena itulah, dua laga terdekat, yakni melawan Jepang (15 November) dan Arab Saudi (19 November) disebut sebagai pertandingan yang sangat krusial untuk Timnas Indonesia. FIFA bahkan sampai ikut antusias dan penasaran kira-kira berapa poin yang bisa direbut Rizky Ridho cs menghadapi dua tim terkuat di Asia tersebut.

“Dua laga super krusial di depan mata. Berapa poin yang akan diraih Indonesia dari kedua laga ini?” bunyi pernyataan FIFA di akun Instagram resmi mereka, @fifaworldcup, dikutip Rabu (13/11/2024).

Kabar baiknya, kedua laga melawan Jepang dan Arab Saudi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Dengan mendapatkan dukungan fans Timnas Indonesia secara langsung, diharapkan dapat memotivasi para pemain hingga bermain baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.webp
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Melaju ke 16 Besar! Jafar/Felisha Bidik Podium Juara Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement