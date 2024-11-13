Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |06:23 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Laga seru dalam matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu akan disiarkan live di RCTI.

Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pekan ini. Laga itu tepatnya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Kevin Diks

Jelang laga itu, skuad Garuda punya amunisi baru. Dia adalah Kevin Diks yang sudah berpengalaman meniti karier sepakbola di Eropa.

Kevin Diks yang resmi dinaturalisasi pada 8 November 2024, dipastikan bisa membela Timnas Indonesia melawan Jepang. Pemain FC Copenhagen itu pun sudah tiba di Indonesia pada Selasa 12 November 2024 dan langsung menjalani latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

Kehadiran Kevin Diks pun disambut positif para pemain Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Justin Hubner yang meyakini kehadiran Kevin Diks bisa membuat skuad Garuda makin tangguh.

