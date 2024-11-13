Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Eliano Reijnders, Dapat Pesan Menyentuh dari Bintang AC Milan Tijjani Reijnders Sebelum Putuskan Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |05:58 WIB
Kisah Eliano Reijnders, Dapat Pesan Menyentuh dari Bintang AC Milan Tijjani Reijnders Sebelum Putuskan Bela Timnas Indonesia
Eliano Reijnders saat bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

KISAH Eliano Reijnders menarik diulas. Dia mengaku dapat pesan menyentuh khusus dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, sebelum putuskan bela Timnas Indonesia.

Sebelum memutuskan untuk menjadi WNI untuk membela Timnas Indonesia, Eliano mengaku sempat meminta pendapat dari sang kakak, Tijjani, yang merupakan pemain Timnas Belanda. Dia mengatakan bahwa sang kakak memberikan restu kepadanya untuk membela Timnas Indonesia.

Eliano Reijnders

"Pertama, tentu saja ya, saya berbicara dengannya tentang keputusan saya bermain untuk Indonesia," ujar Eliano kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"Dia (Tijjani) berkata, 'Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah, karena ini negara yang indah'," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eliano mengungkapkan kalau Tijjani sempat berpesan agar dia membantu Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Sebab, pemain AC Milan itu berharap Belanda bisa bersua dengan Skuad Garuda.

"Dan tentu saja, saya berbicara dengannya sebelumnya ke Indonesia, dan dia mengatakan kepada saya, 'Hei, pergilah ke Piala Dunia, mungkin kita bisa bermain lagi, Belanda dan Indonesia’. Jadi saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia," ungkap Eliano.

Halaman:
1 2
      
