Adu Harga Pasaran Kaoru Mitoma dan Ragnar Oratmangoen yang Berbeda 100 Kali Lipat!

Harga pasaran Ragnar Oratmangoen kalah 100 kali lipat dari Kaoru Mitoma. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

ADU harga pasaran Kaoru Mitoma dan Ragnar Oratmangoen bagaikan bumi dan langit. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran Kaoru Mitoma mencapai 45 juta euro atau sekira Rp753 miliar.

Harga ini berbeda 100 kali lipat dari harga pasaran Ragnar Oratmangoen yang berada di angka 450 ribu euro atau setara Rp7,53 miliar! Tak heran harga pasaran kedua pemain jauh berbeda.

(Kaoru Mitoma, winger andalan Brighton & Hove Albion yang miliki harga pasaran mencapai Rp753 miliar)

Saat ini Kaoru Mitoma bermain di kasta tertinggi Premier League bersama Brighton & Hove Albion. Tak Sekadar berstatus sebagai pemain, winger 27 tahun ini juga memiliki peran sebagai pemain utama The Seagulls -julukan Brighton.

Dari 11 laga Premier League 2024-2025, Kaoru Mitoma mengemas satu gol dan dua assist. Semenjak mendarat di Brighton pada musim panas 2022, winger lincah ini telah mencatatkan 14 gol dan 15 assist dari 79 pertandingan.

Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Pemain yang biasa mentas sebagai winger kiri ini berstatus pemain klub Liga 1 Belgia 2024-2025, FCV Dender.

Ragnar Oratmangoen yang didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024, sedang berjuang mencari menit tampil. Hingga pekan ke-14 Liga Belgia 2024-2025, Ragnar Oratmangoen baru tampil empat kali dengan koleksi satu gol.