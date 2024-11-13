Respons Maarten Paes dan Marselino Ferdinan soal Peluang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

RESPONS Maarten Paes dan Marselino Ferdinan soal peluang perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Diketahui, Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri memastikan akan menurunkan kekuatan pemain muda, yakni U-22, di Piala AFF 2024. Dia pun mengirim isyarat tak akan membawa pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri ke Piala AFF 2024 karena sulit dilakukan.

Pasalnya, Piala AFF 2024 bukan bagian dari FIFA Matchday. Meski begitu, Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia bisa menembus final Piala AFF 2024.

Dua pemain abroad Timnas Indonesia, Maarten Paes dan Marselino Ferdinan, pun berbicara soal peluang mereka mentas di Piala AFF 2024. Peluang itu tetap ada karena Maarten Paes yang main bersama FC Dallas di MLS 2024 sedang libur kompetisi.

Sementara itu, Marselino Ferdinan diketahui jarang bermain di klubnya saat ini, yakni Oxford United. Alhasil, dia bisa dipertimbangkan untuk dilepas ke Timnas Indonesia saat Piala AFF 2024 bergulir.

Mendapati kondisi ini, Marselino sendiri mengaku sebenarnya ingin memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tetapi, semua keputusan ada di tangan klub karena Piala AFF 2024 tidak berada di agenda FIFA Matchday.

"Kita tahu bahwa coach Shin nurunin Timnas U-22, umur saya masih 20 tahun, kalau pengen main sih pengen karena buat timnas,” ujar Marselino Ferdinan dalam acara Media Day, Selasa 12 November 2024.

“Saya juga pengen juara buat timnas senior, tapi sayangnya itu bukan jadwal FIFA, jadi saya lepas kendali, di klub keputusannya," lanjutnya.