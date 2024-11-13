8 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!

Maarten Paes siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Cahndra/MPI)

SEBANYAK 8 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia pernah tumbang dari Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada 24 Januari 2024.

Setelah 10 bulan berlalu, Timnas Indonesia dan Jepang kembali bertemu, kali ini di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karnp (SUGBK), Jumat, 15 November 2024 malam WIB.

Selain bermain di kandang sendiri, ada alasan lain kenapa Timnas Indonesia berpeluang minimal bermain imbang melawan Jepang. Alasan yang dimaksud adalah kehadiran delapan pemain keturunan tambahan.

Pemain-pemain ini belum bermain saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang 10 bulan lalu. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 8 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023:

8. Thom Haye





Thom Haye baru memegang paspor Indonesia pada Maret 2024, atau dua bulan setelah Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Sejak Thom Haye hadir, lini tengah Timnas Indonesia menjadi hidup, sekalipun lawan yang dihadapi kontestan Piala Dunia.

7. Ragnar Oratmangoen





Seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen baru memegang paspor Indonesia pada Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung menyandang status andalan di lini depan Timnas Indonesia sejak Maret 2024.

Pesepakbola 26 tahun ini pun berstatus top skor sementara Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari empat pertandingan, Ragnar Oratmangoen mencetak dua gol.