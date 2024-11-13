Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |07:02 WIB
8 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Maarten Paes!
Maarten Paes siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Cahndra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 8 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia pernah tumbang dari Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada 24 Januari 2024.

Setelah 10 bulan berlalu, Timnas Indonesia dan Jepang kembali bertemu, kali ini di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karnp (SUGBK), Jumat, 15 November 2024 malam WIB.

Selain bermain di kandang sendiri, ada alasan lain kenapa Timnas Indonesia berpeluang minimal bermain imbang melawan Jepang. Alasan yang dimaksud adalah kehadiran delapan pemain keturunan tambahan.

Pemain-pemain ini belum bermain saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang 10 bulan lalu. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 8 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023:

8. Thom Haye

Thom Haye

Thom Haye baru memegang paspor Indonesia pada Maret 2024, atau dua bulan setelah Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Sejak Thom Haye hadir, lini tengah Timnas Indonesia menjadi hidup, sekalipun lawan yang dihadapi kontestan Piala Dunia.

7. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen baru memegang paspor Indonesia pada Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung menyandang status andalan di lini depan Timnas Indonesia sejak Maret 2024.

Pesepakbola 26 tahun ini pun berstatus top skor sementara Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari empat pertandingan, Ragnar Oratmangoen mencetak dua gol.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184584/timur_kapadze_didoakan_ribuan_jamaah_haji_uzbekistan_saat_wukuf_di_arafah_timurkapadze18-LIhl_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Didoakan Ribuan Jamaah Haji saat Wukuf di Arafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184572/timur_kapadze_dijadwalkan_tiba_di_indonesia_minggu_ini_effendigazali-dYPr_large.jpg
Ini Alasan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Berkunjung ke Tanah Air Pekan Ini
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.jpg
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/jonatan_christie_melenggang_ke_babak_16_besar_aust.jpg
Tragis! Jonatan Christie Diusir Wakil Jepang di Babak Awal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement