Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Justin Hubner Usai Kevin Diks Gabung Timnas Indonesia Jelang Hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |06:12 WIB
Reaksi Justin Hubner Usai Kevin Diks Gabung Timnas Indonesia Jelang Hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Justin Hubner usai Kevin Diks gabung Timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Justin Hubner menyambut positif kehadiran Kevin Diks di Timnas Indonesia.

Tetapi, Hubner mengaku tidak banyak tahu tentang permainan Kevin Diks. Meski begitu, Hubner yakin bek berusia 28 tahun itu akan beri dampak positif untuk Skuad Garuda.

Kevin Diks

“Saya tidak tahu seperti apa tipe permainannya (Kevin Diks), karena saya belum banyak melihat permainannya,” kata Hubner kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 12 November 2024.

Kendati begitu, Hubner mengungkapkan kehadiran Kevin Diks akan mendongkrak performa Timnas Indonesia. Pasalnya, bek berusia 28 tahun itu punya segudang pengalaman, seperti bermain di Liga Champions.

“Tapi, saya pikir ini hal yang baik bagi tim bahwa dia ada di sini. Dia punya banyak pengalaman, jadi ini bagus untuk kami,” ungkap Hubner.

Ya, Kevin Diks merupakan pemain keturunan terbaru yang memperkuat Timnas Indonesia. Dia pun sudah bisa tampil saat Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184684/timnas_indonesia_kembali_ke_peringkat_122_dunia_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-XS3E_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia: Skuad Garuda Naik Peringkat Lagi, Vietnam hingga Thailand Melesat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/arema_fc.jpg
Arema FC Krisis Pemain! Marcos Santos Tantang Kutukan Derbi Suramadu Demi Curi Poin di GBT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement