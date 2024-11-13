Timnas Indonesia Tanpa Mees Hilgers saat Lawan Jepang, Witan Sulaeman Bilang Begini

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan tak diperkuat Mees Hilgers saat melawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal tersebut, bintang Persija Jakarta, Witan Sulaeman menegaskan tidak masalah karena siapapun siap menggantikan peran Mees Hilgers di Timnas Indonesia.

Ya, Hilgers dipastikan tak bisa main saat Timnas Indonesia melawan Jepang di matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Menanggapi skaud Garuda kehilangan salah satu bek kuat, Witan hanya mengatakan pemain yang akan mengisi posisi Mees Hilgers pasti akan berusaha memainkan peran dengan baik. Hal itu agar Timnas Indonesia meraih hasil maksimal melawan Jepang.

"Menurut saya semua pemain yang siap untuk bermain nanti. Saya pikir pasti akan memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Jepang atau Arab," kata Witan Sulaeman dalam acara Media Day, Rabu (13/11/2024).

"Siapapun yang diberikan tanggung jawab pasti kasih yang terbaik," tambahnya.