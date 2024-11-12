Pemerintah RI Guyur Timnas Futsal Indonesia Rp7,8 Miliar Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Pemerintah RI lewat Kemenpora RI mengucurkan dana Rp7,8 miliar untuk Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Nur Khabibi)

JAKARTA – Pemerintah lewat Kemenpora RI memberikan apresiasi senilai Rp7,8 miliar kepada Timnas Futsal Indonesia usai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Nominal tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar Rp7,8 miliar," kata Menpora RI Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 34 tahun itu mengatakan, uang miliaran rupiah itu ditujukan untuk pengembangan Timnas Futsal Indonesia dalam menghadapi kejuaraan ke depan. Dengan begitu, pemusatan latihan (TC) juga bisa digelar.

"Jadi nanti harapan TC tentu bisa dilakukan," ujar Dito.

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengungkapkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka persiapan menuju Piala Asia 2026. Salah satunya adalah dengan mengikuti kompetisi internasional.