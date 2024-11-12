Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemerintah RI Guyur Timnas Futsal Indonesia Rp7,8 Miliar Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |21:44 WIB
Pemerintah RI Guyur Timnas Futsal Indonesia Rp7,8 Miliar Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Pemerintah RI lewat Kemenpora RI mengucurkan dana Rp7,8 miliar untuk Timnas Futsal Indonesia (Foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah lewat Kemenpora RI memberikan apresiasi senilai Rp7,8 miliar kepada Timnas Futsal Indonesia usai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Nominal tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar Rp7,8 miliar," kata Menpora RI Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Selasa (12/11/2024).

Timnas Futsal Indonesia

Lebih lanjut, pria berusia 34 tahun itu mengatakan, uang miliaran rupiah itu ditujukan untuk pengembangan Timnas Futsal Indonesia dalam menghadapi kejuaraan ke depan. Dengan begitu, pemusatan latihan (TC) juga bisa digelar.

"Jadi nanti harapan TC tentu bisa dilakukan," ujar Dito.

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengungkapkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka persiapan menuju Piala Asia 2026. Salah satunya adalah dengan mengikuti kompetisi internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181173/michael_victor_sianipar-fxcE_large.jpg
FFI Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora di Balik Perkembangan Pesat Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180846/timnas_futsal_indonesia_vs_australia-Ijli_large.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan Penuh PSSI dan Kemenpora untuk Kemajuan Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180823/timnas_futsal_indonesia-eGYv_large.jpg
Pecahkan Rekor Penonton, Ardiansyah Nur Takjub dengan Atmosfer Laga Timnas Futsal Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180774/hector_souto-cw0Q_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia 3-1, Hector Souto Masih Belum Puas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.webp
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement