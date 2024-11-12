Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

Turnamen Piala AFF atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya yang dimulai pada 2018, fase grup akan menggunakan format kandang-tandang.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama dengan Timnas Vietnam, Timnas Myanmar, Timnas Laos, dan Timnas Filipina. Fase grup akan dihelat pada 9-21 Desember 2024.

Skuad Garuda kebagian dua kali menjadi tuan rumah untuk menjamu Laos (12 Desember) dan Filipina (21 Desember). Sedangkan, dua laga tandang Indonesia adalah Myanmar (9 Desember) dan Vietnam (15 Desember).

Tentu saja, laga kontra Vietnam menjadi sorotan utama. Sebab, kedua kesebelasan merupakan rival sejak beberapa tahun terakhir.

Namun, Indonesia punya rekor bagus dalam tiga pertemuan terakhir dengan selalu mengalahkan Vietnam. Bahkan, kemenangan teraktual didapat saat menyambangi Stadion My Dinh pada Maret 2024 dengan skor telak 3-0.