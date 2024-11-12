4 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Disorot Laman Resmi Federasi Sepakbola Jepang, Nomor 1 Punya Akurasi Kaki Kiri Mumpuni

Ivar Jenner termasuk dalam empat pemain Timnas Indonesia yang disorot JFA (Foto: AFC)

EMPAT pemain bintang Timnas Indonesia ini disorot oleh laman resmi Federasi Sepakbola Jepang (JFA). Mereka menurunkan satu laporan tentang kekuatan calon lawan.

Hasil pengamatan tentang calon lawan selalu dimuat di laman resmi JFA berbahasa Jepang. Kali ini, mereka mengulas kekuatan Timnas Indonesia.

Ada empat pemain bintang yang disorot JFA. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4. Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Disorot JFA

4. Maarten Paes





Penjaga gawang FC Dallas ini disorot karena pernah menyelamatkan tendangan penalti pada laga kontra Timnas Arab Saudi. Itu sekaligus menjadi debut bagi Paes.

“Kiper Maarten Paes menghentikan tendangan penalti dari tim lawan dan menyumbang poin,” ulas JFA.

BACA JUGA: Timnas Jepang dan Indonesia Latihan Tertutup Jelang Duel Kualifikasi

3. Ragnar Oratmangoen





Pemain berikutnya yang disorot adalah penyerang sayap FCV Dender ini. Timnas Jepang belum sempat bersua dengan Ragnar pada pertemuan di Piala Asia 2023, 24 Januari 2024.

“Penyerang Ragnar Oratmangoen terlibat aktif dalam gol dengan kemampuan teknisnya, dan menarik perhatian (lawan) di (area) serangan,” kata JFA.