EMPAT pemain bintang Timnas Indonesia ini disorot oleh laman resmi Federasi Sepakbola Jepang (JFA). Mereka menurunkan satu laporan tentang kekuatan calon lawan.
Hasil pengamatan tentang calon lawan selalu dimuat di laman resmi JFA berbahasa Jepang. Kali ini, mereka mengulas kekuatan Timnas Indonesia.
Ada empat pemain bintang yang disorot JFA. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.
4. Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Disorot JFA
4. Maarten Paes
Penjaga gawang FC Dallas ini disorot karena pernah menyelamatkan tendangan penalti pada laga kontra Timnas Arab Saudi. Itu sekaligus menjadi debut bagi Paes.
“Kiper Maarten Paes menghentikan tendangan penalti dari tim lawan dan menyumbang poin,” ulas JFA.
3. Ragnar Oratmangoen
Pemain berikutnya yang disorot adalah penyerang sayap FCV Dender ini. Timnas Jepang belum sempat bersua dengan Ragnar pada pertemuan di Piala Asia 2023, 24 Januari 2024.
“Penyerang Ragnar Oratmangoen terlibat aktif dalam gol dengan kemampuan teknisnya, dan menarik perhatian (lawan) di (area) serangan,” kata JFA.