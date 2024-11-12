Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Belanda Bahagia Mees Hilgers Resmi Batal Gabung Timnas Indonesia Lawan Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |10:26 WIB
Masyarakat Belanda Bahagia Mees Hilgers Resmi Batal Gabung Timnas Indonesia Lawan Jepang
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgers)
A
A
A

MASYARAKAT Belanda justru bahagia Mees Hilgers resmi batal gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Pasalnya Hilgers dibutuhkan untuk jadwal padat yang sudah menanti FC Twente dalam beberapa pekan ke depan.

Ya, Mees Hilgers dipastikan batal memperkuat Timnas Indonesia meski sudah sempat bermain di laga terakhir FC Twente. Hilgers yang sempat mengalami cedera hamstring nyatanya tetap main di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam yang berakhir 2-2 pada Minggu 10 November 2024 kemarin.

Padahal sebelum laga melawan Ajax, Hilgers empat absen membela FC Twente. Bek Timnas Indonesia itu sejatinya sudah pulih sebelum lawan melawan Ajax dan karena itu ia pun dimainkan selama 84 menit.

Kendati demikian, menurut media asal Belanda, Twente In Site, Mees Hilgers sejatinya belum sepenuhnya sembuh dari cedera. Ia dimainkan di laga melawan Ajax karena sangat dibutuhkan di lini belakang Twente.

Mees Hilgers

Kini, FC Twente tak melepaskan Mees Hilgers ke Timnas Indonesia karena ingin sangat pemain beristirahat. Hal tersebut dapat diketahui dari kabar terbaru mengenai siapa saja pemain FC Twente yang membela negara masing-masing di November 2024 ini.

Dalam pengumuman itu, tidak ada nama Mees Hilgers. Itu berarti sudah pasti FC Twente tak melepaskan bek andalannya tersebut untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184199/timnas_belanda_resmi_lolos_piala_dunia_2026_onsoranje-5Ye2_large.jpg
Timnas Belanda dan Jerman Resmi Lolos Piala Dunia 2026, Kroasia Lanjutkan Dominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102/cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184063/trofi_piala_dunia-BnUK_large.jpg
3 Negara yang Lolos ke Playoff Antarkonfederasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berpotensi Debut di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184023/cristiano_ronaldo-QKAk_large.jpg
Daftar 32 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Norwegia hingga Portugal Terbaru!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/51/1645515/jakarta-jadi-tuan-rumah-intercity-evergreen-2026-gairah-basket-veteran-nyd.webp
Jakarta Jadi Tuan Rumah Intercity Evergreen 2026, Gairah Basket Veteran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Hasil Australia Open 2025: Raymond/Joaquin Menang Dramatis Kontra Wakil Taiwan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement