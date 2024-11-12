Masyarakat Belanda Bahagia Mees Hilgers Resmi Batal Gabung Timnas Indonesia Lawan Jepang

MASYARAKAT Belanda justru bahagia Mees Hilgers resmi batal gabung Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Pasalnya Hilgers dibutuhkan untuk jadwal padat yang sudah menanti FC Twente dalam beberapa pekan ke depan.

Ya, Mees Hilgers dipastikan batal memperkuat Timnas Indonesia meski sudah sempat bermain di laga terakhir FC Twente. Hilgers yang sempat mengalami cedera hamstring nyatanya tetap main di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam yang berakhir 2-2 pada Minggu 10 November 2024 kemarin.

Padahal sebelum laga melawan Ajax, Hilgers empat absen membela FC Twente. Bek Timnas Indonesia itu sejatinya sudah pulih sebelum lawan melawan Ajax dan karena itu ia pun dimainkan selama 84 menit.

Kendati demikian, menurut media asal Belanda, Twente In Site, Mees Hilgers sejatinya belum sepenuhnya sembuh dari cedera. Ia dimainkan di laga melawan Ajax karena sangat dibutuhkan di lini belakang Twente.

Kini, FC Twente tak melepaskan Mees Hilgers ke Timnas Indonesia karena ingin sangat pemain beristirahat. Hal tersebut dapat diketahui dari kabar terbaru mengenai siapa saja pemain FC Twente yang membela negara masing-masing di November 2024 ini.

Dalam pengumuman itu, tidak ada nama Mees Hilgers. Itu berarti sudah pasti FC Twente tak melepaskan bek andalannya tersebut untuk memperkuat Timnas Indonesia.