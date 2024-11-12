Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Batal Gabung, Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang dan Arab Saudi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |08:20 WIB
Mees Hilgers Batal Gabung, Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang dan Arab Saudi
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan takkan diperkuat Mees Hilgers di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Itu berarti Shin Tae-yong hanya perlu mencoret empat pemain saja dari skuad yang sudah dipanggil untuk menghadapi laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Seperti yang diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Lalu ada satu pemain tambahan lagi, yakni Kevin Diks lantaran proses naturalisasinya kini sudah rampung.

Total 28 pemain tengah disiapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk dua laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti. Hanya saja, menurut aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong tak bisa membawa 28 pemain tersebut.

Sebab hanya 23 nama saja yang boleh didaftarkan ke pertandingan. Lantas, mau tak mau STY akan mencoret lima pemain dari yang sudah dipanggil.

Mees Hilgers

Menariknya, satu nama tampaknya sudah diketahui, yakni bek FC Twente, Mees Hilgers. Hilgers awalnya sudah masuk ke dalam 27 nama pemain Timnas Indonesia, namun tiba-tiba ia dilaporkan cedera.

Kendati demikian, Hilgers justru bermain sebagai starter di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam pada 10 November 2024 lalu di ajang Liga Belanda 2024-2025. Kabar tersebut disambut baik oleh fans Garuda.

Hanya saja, dalam pengumuman terbaru dari FC Twente, tidak ada nama Hilgers dari daftar pemain mereka yang pergi membela negara masing-masing pada November 2024 ini. Kuat dugaan Hilgers tidak dilepas demi menjaga agar cederanya tidak kambuh mengingat Twente bakal menghadapi jadwal yang padat.

