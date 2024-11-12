Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pandit Piala Asia Ini Berani Bertaruh Timnas Indonesia Bisa Main di Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |03:00 WIB
Pandit Piala Asia Ini Berani Bertaruh Timnas Indonesia Bisa Main di Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PANDIT sepakbola asal Singapura, Rhysh Roshan Rai percaya Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Menurut pria yang bertugas sebagai komentator Piala Asia itu, tiket ke Piala Dunia 2026 itu mungkin bisa diraih Garuda via babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bukan lewat putaran ketiga.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Pada empat pertandingan awal, Skuad Garuda meraih tiga poin dari tiga kali imbang dan satu kekalahan. Hasil ini belum membuat Timnas Indonesia aman untuk meraih tempat ke Piala Dunia 2026.

Sebab, hanya dua tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos langsung ke turnamen utama. Namun, Skuad Garuda masih bisa berjuang untuk peringkat ketiga atau keempat klasemen. Dua tim di posisi itu akan berjuang lagi di putaran keempat.

27 pemain Timnas Indonesia dibawa untuk lawan Jepang dan Arab Saudi

Melansir Euronews, Roshan meyakini Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan, kekuatan Skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu.

"Saya pikir mereka bisa (lolos ke Piala Dunia 2026). Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar," kata Roshan dalam wawancara dengan Euronews, dikutip pada Selasa (12/11/2024).

"Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Beri Kabar Buruk jelang SEA Games 2025, Alarm Merah Buat Garuda Muda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement