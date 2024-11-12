Pandit Piala Asia Ini Berani Bertaruh Timnas Indonesia Bisa Main di Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

PANDIT sepakbola asal Singapura, Rhysh Roshan Rai percaya Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Menurut pria yang bertugas sebagai komentator Piala Asia itu, tiket ke Piala Dunia 2026 itu mungkin bisa diraih Garuda via babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bukan lewat putaran ketiga.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Pada empat pertandingan awal, Skuad Garuda meraih tiga poin dari tiga kali imbang dan satu kekalahan. Hasil ini belum membuat Timnas Indonesia aman untuk meraih tempat ke Piala Dunia 2026.

Sebab, hanya dua tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos langsung ke turnamen utama. Namun, Skuad Garuda masih bisa berjuang untuk peringkat ketiga atau keempat klasemen. Dua tim di posisi itu akan berjuang lagi di putaran keempat.

Melansir Euronews, Roshan meyakini Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan, kekuatan Skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu.

"Saya pikir mereka bisa (lolos ke Piala Dunia 2026). Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar," kata Roshan dalam wawancara dengan Euronews, dikutip pada Selasa (12/11/2024).

"Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas," tambahnya.