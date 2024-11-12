Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Bambang Pamungkas soal Peluang Rizky Ridho Tinggalkan Persija Jakarta demi Main di Luar Negeri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |01:00 WIB
Komentar Bambang Pamungkas soal Peluang Rizky Ridho Tinggalkan Persija Jakarta demi Main di Luar Negeri
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Permainan apik bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho membuat banyak fans Tanah Air berharap ia bisa abroad alias bermain di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas mengaku pihaknya siap melepas Rizky Ridho.

Bepe –sapaan akrab Bambang– memastikan Persija takkan menghalangi Rizky Ridho jika memang ada klub luar negeri yang berminat dengan bek berusia 22 tahun itu. Sebab Persija pun mendukung penuh upaya agar Rizky bisa terus berkembang.

Sejauh ini, Rizky Ridho diikat kontrak jangka panjang oleh Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- setelah mendapatkannya dari Persebaya. Kontrak pemain itu baru akan habis pada 2026.

Rizky Ridho

Bambang Pamungkas mengatakan Persija mendukung perjalanan karier Rizky Ridho jika ada tawaran berkarier di luar negeri. Pasalnya, hal itu demi kebaikan pemain yang kini dipercaya menjadi kapten timnya.

"Tapi kalau misalkan benar ada tawaran dari sana (luar negeri), masa kita enggak lepas," kata Bambang Pamungkas di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Legenda hidup Persija itu mengatakan Macan Kemayoran sejak awal musim tidak ada niatan melepas Rizky Ridho ke klub-klub Liga 1. Padahal, pemain tersebut sempat dirumorkan akan kembali ke Persebaya Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645453/eks-asisten-pelatih-timnas-indonesia-denny-landzaat-direkrut-ajax-amsterdam-syz.webp
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Direkrut Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_mali_u_22_fousseni_diawara.jpg
Pelatih Mali Bongkar Kelemahan Timnas Indonesia U-22, Garuda Muda Harus Berbenah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement