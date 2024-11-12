Komentar Bambang Pamungkas soal Peluang Rizky Ridho Tinggalkan Persija Jakarta demi Main di Luar Negeri

JAKARTA - Permainan apik bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho membuat banyak fans Tanah Air berharap ia bisa abroad alias bermain di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas mengaku pihaknya siap melepas Rizky Ridho.

Bepe –sapaan akrab Bambang– memastikan Persija takkan menghalangi Rizky Ridho jika memang ada klub luar negeri yang berminat dengan bek berusia 22 tahun itu. Sebab Persija pun mendukung penuh upaya agar Rizky bisa terus berkembang.

Sejauh ini, Rizky Ridho diikat kontrak jangka panjang oleh Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- setelah mendapatkannya dari Persebaya. Kontrak pemain itu baru akan habis pada 2026.

Bambang Pamungkas mengatakan Persija mendukung perjalanan karier Rizky Ridho jika ada tawaran berkarier di luar negeri. Pasalnya, hal itu demi kebaikan pemain yang kini dipercaya menjadi kapten timnya.

"Tapi kalau misalkan benar ada tawaran dari sana (luar negeri), masa kita enggak lepas," kata Bambang Pamungkas di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Legenda hidup Persija itu mengatakan Macan Kemayoran sejak awal musim tidak ada niatan melepas Rizky Ridho ke klub-klub Liga 1. Padahal, pemain tersebut sempat dirumorkan akan kembali ke Persebaya Surabaya.