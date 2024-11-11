Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Malaysia Arif Aiman Tonjok Wajah Pemain Lawan, Langsung Kena Hukuman?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |09:50 WIB
Bintang Timnas Malaysia Arif Aiman Tonjok Wajah Pemain Lawan, Langsung Kena Hukuman?
Arif Aiman Hanapi kedapatan menonjok wajah lawan di laga Johor Darul Takzim melawan Perak FC (Foto: Instagram/@ariifaiman42)
A
A
A

BINTANG Timnas Malaysia Arif Aiman tonjok wajah lawan. Apakah yang bersangkutan langsung kena hukuman?

Momen itu terjadi pada laga Perak FC vs Johor Darul Takzim dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024, Minggu 10 November 2024. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru.

Arif Aiman

Sebuah insiden menyebabkan keributan kecil di antara pemain dari kedua kesebelasan. Di saat itulah, Aiman tertangkap basah memukul wajah lawan.

“Kabar tetangga! Starboy Timnas Malaysia Arif Aiman terlibat perkelahian dengan Tommy Mawat di ujung laga JDT vs Perak FC,” bunyi unggahan di akun Instagram @blitznews_football.

Menariknya, Aiman tak dihukum wasit secara langsung dengan kartu merah. Insiden itu memang luput dari pengawasan pengadil di lapangan.

Halaman:
1 2
      
