Bintang Timnas Malaysia Arif Aiman Tonjok Wajah Pemain Lawan, Langsung Kena Hukuman?

BINTANG Timnas Malaysia Arif Aiman tonjok wajah lawan. Apakah yang bersangkutan langsung kena hukuman?

Momen itu terjadi pada laga Perak FC vs Johor Darul Takzim dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024, Minggu 10 November 2024. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru.

Sebuah insiden menyebabkan keributan kecil di antara pemain dari kedua kesebelasan. Di saat itulah, Aiman tertangkap basah memukul wajah lawan.

“Kabar tetangga! Starboy Timnas Malaysia Arif Aiman terlibat perkelahian dengan Tommy Mawat di ujung laga JDT vs Perak FC,” bunyi unggahan di akun Instagram @blitznews_football.

Menariknya, Aiman tak dihukum wasit secara langsung dengan kartu merah. Insiden itu memang luput dari pengawasan pengadil di lapangan.