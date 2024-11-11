Laga Timnas Indonesia vs Jepang Sudah Dimulai di Belahan Dunia Lain, Skor Sama Kuat 1-1!

Laga Timnas Indonesia vs Jepang telah dimulai di belahan negara lain. (Foto: PSSI)

LAGA Timnas Indonesia vs Jepang ternyata sudah dimulai di belahan dunia lain. Kok bisa? Begini penjelasannya. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Jepang yang merupakan matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Meski laga baru digelar sekira empat hari lagi, nyatanya di belahan dunia lain pertandingan “Timnas Indonesia vs Jepang” sudah digelar. Laga Timnas Indonesia vs Jepang yang dimaksud di sini mempertemukan Venezia FC vs Parma FC dan Timnas Indonesia U-20 vs Takushoku University.

(Timnas Indonesia U-20 memulai laga uji coba di Jepang dengan kemenangan. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Pada Jumat 8 November 2024 digelar laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia U-20 vs Takushoku University. Bermain di Takinosumika Sports Center Susona Ground, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- menang 2-1.

Sayangnya, PSSI tidak merilis siapa saja pencetak gol Timnas Indonesia U-20 di laga tersebut. Timnas Indonesia U-20 berada di Jepang sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

Kabarnya, skuad asuhan Indra Sjafri masih akan melakoni empat pertandingan uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Jepang. Kemenangan Timnas Indonesia U-20 atas Takushoku University membuat Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Jepang.

Kemudian pada Sabtu 9 November 2024 malam WIB, Venezia FC yang diperkuat kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menjamu Parma FC yang dibela kiper Timnas Jepang Zion Suzuki. Venezia FC dan Parma FC merupakan rival di Serie B 2023-2024.