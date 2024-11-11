Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Timnas Indonesia vs Jepang Sudah Dimulai di Belahan Dunia Lain, Skor Sama Kuat 1-1!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |09:16 WIB
Laga Timnas Indonesia vs Jepang Sudah Dimulai di Belahan Dunia Lain, Skor Sama Kuat 1-1!
Laga Timnas Indonesia vs Jepang telah dimulai di belahan negara lain. (Foto: PSSI)
A
A
A

LAGA Timnas Indonesia vs Jepang ternyata sudah dimulai di belahan dunia lain. Kok bisa? Begini penjelasannya. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Jepang yang merupakan matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Meski laga baru digelar sekira empat hari lagi, nyatanya di belahan dunia lain pertandingan “Timnas Indonesia vs Jepang” sudah digelar. Laga Timnas Indonesia vs Jepang yang dimaksud di sini mempertemukan Venezia FC vs Parma FC dan Timnas Indonesia U-20 vs Takushoku University.

Timnas Indonesia U-20 memulai laga uji coba di Jepang dengan kemenangan. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

(Timnas Indonesia U-20 memulai laga uji coba di Jepang dengan kemenangan. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Pada Jumat 8 November 2024 digelar laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia U-20 vs Takushoku University. Bermain di Takinosumika Sports Center Susona Ground, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- menang 2-1.

Sayangnya, PSSI tidak merilis siapa saja pencetak gol Timnas Indonesia U-20 di laga tersebut. Timnas Indonesia U-20 berada di Jepang sebagai persiapan sebelum tampil di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

Kabarnya, skuad asuhan Indra Sjafri masih akan melakoni empat pertandingan uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Jepang. Kemenangan Timnas Indonesia U-20 atas Takushoku University membuat Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Jepang.

Kemudian pada Sabtu 9 November 2024 malam WIB, Venezia FC yang diperkuat kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menjamu Parma FC yang dibela kiper Timnas Jepang Zion Suzuki. Venezia FC dan Parma FC merupakan rival di Serie B 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184235/shin_tae_yong_sempat_lima_tahun_menangani_timnas_indonesia_pssi-VAYs_large.jpg
Exco PSSI Arya Sinulingga: Saya Pendukung Utama Shin Tae-yong untuk Sukses Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184231/timnas_bahrain_kalah_1_2_dari_somalia_bahrainnt-zpZg_large.jpg
Karma Curangi Timnas Indonesia Berlanjut, Bahrain Kalah 1-2 dari Tim Peringkat 202 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184208/shin_tae_yong_merepresentasikan_timur_kapadze_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-1QnK_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dan Jesus Casas Ibarat Shin Tae-yong vs Luis Milla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184204/denny_landzaat_resmi_jadi_asisten_pelatih_ajax_amsterdam-s1HU_large.jpg
Denny Landzaat Resmi Gabung Ajax Amsterdam Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Menyusul?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645381/34-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-jerman-dan-belanda-teranyar-jbb.webp
34 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Jerman dan Belanda Teranyar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Jadi Kapten Timnas U-22, Kadek Arel Tunjukkan Respons Berkelas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement