HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patuhi Aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong Coret 5 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |06:24 WIB
Patuhi Aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong Coret 5 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong mencoret 5 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

PATUHI aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong mencoret 5 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Untuk laga melawan Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024), Shin Tae-yong memanggil 28 nama, termasuk pemain anyar Kevin Diks.

Namun, ketika memasuki pertandingan, Shin Tae-yong hanya boleh mendaftarkan 23 nama untuk dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil, pelatih 54 tahun itu harus mencoret lima nama yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini.

Ivar Jenner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)

Ivar Jenner dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: PSSI)

Okezone memprediksi, nama-nama yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong adalah Muhammad Ferarri, Yance Sayuri, Hokky Caraka dan Egy Maulana Vikri. Satu nama lagi yang sudah pasti dicoret adalah Ivar Jenner.

Gelandang 20 tahun ini dipastikan absen melawan Jepang karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Pesepakbola milik Jong Utrecht itu tetap dipanggil karena tenaganya dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi.

Harapannya, pemain-pemain yang nantinya dipilih Shin Tae-yong mengeluarkan kemampuan terbaik. Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal melawan Jepang demi membuka peluang lolos Piala Dunia 2026.

Hingga matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi lima dengan tiga angka. Timnas Indonesia hanya terpaut dua angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

