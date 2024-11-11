Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Jepang Setelah Mees Hilgers dan Kevin Diks Bisa Main: Mengerikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |05:47 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Jepang Setelah Mees Hilgers dan Kevin Diks Bisa Main: Mengerikan!
Mees Hilgers siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Jepang setelah Mees Hilgers dan Kevin Diks bisa main akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024 pukul 19.30 WIB.

Awalnya, Shin Tae-yong pusing jelang laga menghadapi Jepang. Penyebabnya karena Mees Hilgers belum pulih dari masalah hamstring, sedangkan Kevin Diks belum jelas proses perpindahan federasinya sudah selesai atau belum.

Mees Hilgers starter di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam

(Mees Hilgers starter di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam)

Namun, pada Minggu 10 November 2024, dua kabar baik menerpa pelatih 54 tahun tersebut. Mees Hilgers dipastikan tersedia untuk laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Sebab, bek 23 tahun itu sudah pulih dari cedera. Mees Hilgers bermain 84 menit saat FC Twente bermain 2-2 dengan Ajax Amsterdam di lanjutan Eredivisie 2024-2025.

Sementara Kevin Diks, dalam informasi yang Okezone peroleh, proses perpindahan federasi pesepakbola 28 tahun itu sudah kelar. Alhasil, pemain FC Copenhagen itu sudah bisa dimainkan di laga Timnas Indonesia vs Jepang. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, siapa saja pemain yang akan dipasang Shin Tae-yong?

Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Mees Hilgers, Jordi Amat dan Jay Idzes.

