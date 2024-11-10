Thom Haye Main 81 Menit, Almere City FC Takluk di Tangan Feyenoord

ALMERE – Thom Haye bermain selama 81 menit pada laga Almere City FC vs Feyenoord di Liga Belanda 2024-2025, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Sayangnya, The Professor harus melihat timnya takluk 1-4.

Pemain berposisi gelandang itu tampil sejak menit awal laga. Namun, dia digantikan oleh Faiz Mattoir saat laga memasuki menit ke-81.

Duel itu berlangsung di Stadion Yanmar, Almere, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Feyenoord berhasil unggul cepat atas Almere City pada awal babak pertama.

Kepastian itu setelah Hwang In-Beom mencetak gol pada menit ke-3 dengan memaksimalkan umpan Igor Guilherme. Tim tuan rumah tidak tinggal diam begitu saja.

Sebab, mereka mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-8 lewat Kornelius Hansen. Jalannya laga bertambah seru.

Namun, tim tamu kembali merespons. Kali ini, mereka kembali unggul berkat gol Ramiz Zerrouki pada menit ke-10 dengan memaksimalkan umpan David Hancko.

Jual dan beli serangan ditampilkan kedua tim sampai dengan pertengahan babak pertama. Namun, Almere City dan Feyenoord belum mampu menambah pundi-pundi golnya lagi.