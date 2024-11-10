Jadwal Siaran Langsung FC Augsburg vs Hoffenheim di Liga Jerman 2024-2025, Live iNewsTV!

MEMASUKI putaran ke-10 Bundesliga musim ini semakin seru dimana FC Augsburg akan menjamu TSG Hoffenheim di WWK ARENA malam ini. Dari segi produktivitas gol, kedua tim memiliki kekuatan yang sama dan terus berjuang keras untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Saat ini, Augsburg bertengger di peringkat ke-12, sementara Hoffenheim masih berjuang untuk keluar dari zona bawah di posisi ke-16. Namun, kedua tim datang dengan semangat kemenangan dari pertandingan sebelumnya, membawa rasa percaya diri tinggi ke lapangan.

Dibawa arahan pelatih Jess Thorup yang fokus pada pola serangan cepat, Augsburg mencatatkan kemenangan penting di pertandingan terakhirnya. Di mana Augsburg berhasil menahan imbang 1-1 Wolfsburg, lewat gol yang yang dicetak oleh Philip Tiezt di menit 34.

Hasil ini membuat Augsburg tak terkalahkan dalam dua pertandingan di Bundesliga. Tak hanya itu, Kemenangan tersebut semakin memperkuat lini serang Augsburg yang dinilai tangguh dan cepat dalam membongkar pertahanan lawan.

Dukungan penuh para pendukung di WWK ARENA diyakini akan menambah semangat Augsburg untuk tampil lebih percaya diri dan menyerang sejak menit awal. Di sisi lain, Hoffenheim juga tidak kalah optimis menyambut laga ini.

Meski berada di peringkat ke-16, tim ini memperlihatkan semangat dan peningkatan dalam performa mereka. Hasil imbang juga ditorehkan oleh tim berjuluk Die Kraichgauer ini saat saat melawan Lyon di Europa League dengan skor 2-2. Hoffenheim berhasil menunjukkan tajinya dengan permainan agresif dan pertahanan yang solid.