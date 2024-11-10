Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: 2 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air pada 14 November 2024, Dion Markx dan Tim Geypens!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |10:01 WIB
BREAKING NEWS: 2 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Tiba di Tanah Air pada 14 November 2024, Dion Markx dan Tim Geypens!
Timnas Indonesia U-20 saat disambut KBRI Tokyo. (Foto: KBRI Tokyo)
A
A
A

SEBANYAK 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dion Markx dan Tim Geypens, akan tiba di Tanah Air pada Kamis, 14 November 2024. Hal itu diungkapkan pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Menurut Indra Sjafri, Dion Markx dan Tim Geypens akan tiba di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi seperti tes kesehatan hingga melengkapi persyaratan dengan melewati sesi wawancara. Namun, Indra Sjafri belum menjamin dua pemain ini bisa membela Timnas Indonesia karena masih harus menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Indra Sjafri bersama Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi. (Foto: KBRI Tokyo)

Indra Sjafri bersama Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi. (Foto: KBRI Tokyo)

“Ada dua yang sedang diproses, Dion (Markx) dan Tim (Geypens). Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya,” kata Indra Sjafri saat ditemui di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang, Okezone mengutip dari ANTARA.

Indra Sjafri juga menegaskan belum ada nama lain pemain keturunan yang diproyeksikan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U-20. Sejauh ini hanya Dion Markx dan Tim Geypens yang dipersiapkan.

“Yang lain belum ada, hanya dua itu,” lanjut pelatih yang memenangkan medali emas SEA Games 2023 ini.

Dua nama ini dibutuhkan untuk membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Dalam drawing yang dilangsungkan pada Kamis 7 November 2024, Timnas Indonesia U-20 berada di Grup C Piala Asia U-20 2025 bersama juara bertahan Uzbekistan, Iran dan Yaman.

