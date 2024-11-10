Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: St Pauli vs Bayern Munich 0-1, Mainz 05 vs Borussia Dortmund 3-1

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |06:42 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: St Pauli vs Bayern Munich 0-1, Mainz 05 vs Borussia Dortmund 3-1
Berikut hasil lengkap Liga Jerman 2024-2025 semalam. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan St Pauli vs Bayern Munich yang berakhir dengan skor 0-1 hingga Mainz 05 vs Borussia Dortmund yang berkesudahan dengan skor 3-1.

Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada lima pertandingan yang digelar semalam.

Jamal Musiala

Salah satu laga seru mempertemukan St Pauli vs Bayern Munich di Millerntor-Stadium, Hamburg, pada Sabtu 9 November 2024 malam WIB. Duel ini berjalan begitu sengit.

Bayern sendiri hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang tim tuan rumah yang tampil cukup solid. Gol semata wayang itu dicetak Jamal Musiala pada menit ke-22. Hasil ini membuat Bayern makin kukuh di puncak klasemen dengan 26 poin saat ini.

Kemudian, hasil mengejutkan didapat Borussia Dortmund. Mereka kena bantai Mainz dengan skor 3-1.

Berlaga di Mewa Arena, Mainz, pada Sabtu, 9 November 2024 malam WIB, Dortmund kesulitan meladeni permainan tuan rumah. Mereka bahkan sudah harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-27 usai Emre Can dikartu merah wasit.

Mainz pun membuka keunggulan lebih dahulu via gol Lee Jae-sung pada menit ke-36. Kemudian, Dortmund menyamakan kedudukan lewat gol penalti Serhou Guirassy pada menit ke-40.

Jelang akhir babak pertama, Mainz berhasil unggul kembali. Mereka menjebol gawang Dortmund pada masa injury time lewat aksi Jonathan Burkardt. Skor 2-1 untuk keunggulan Mainz bertahan hingga akhir babak pertama.

