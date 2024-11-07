Daniel Klein Soroti Peluang Pemain Indonesia Berkarier di Bundesliga, Perlu 2 Faktor Ini!

KIPER FC Augsburg, Daniel Klein, soroti peluang pemain Indonesia berkarier di Bundesliga. Dia menyebut peluang itu terbuka lebar, apalagi jika memiliki 2 faktor ini.

Dua faktor yang dimaksud Daniel Klein adalah kerja keras dan sedikit keberuntungan. Dua faktor itu tentunya akan menunjang bakat gemilang yang sudah dimiliki setiap pemain hingga bisa mengembangkan lebih lebar lagi kariernya di sepakbola.

(Daniel Klein dalam wawancara eksklusif bersama Okezone)

“Ya, tentu saja (pemain Indonesia berpeluang berkarier di Bundesliga),” ujar Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone, Kamis (7/11/2024).

“Mungkin dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan,” lanjutnya.