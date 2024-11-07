Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daniel Klein Soroti Peluang Pemain Indonesia Berkarier di Bundesliga, Perlu 2 Faktor Ini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |20:16 WIB
Daniel Klein Soroti Peluang Pemain Indonesia Berkarier di Bundesliga, Perlu 2 Faktor Ini!
Daniel Klein kini berkarier di Bundesliga. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

KIPER FC Augsburg, Daniel Klein, soroti peluang pemain Indonesia berkarier di Bundesliga. Dia menyebut peluang itu terbuka lebar, apalagi jika memiliki 2 faktor ini.

Dua faktor yang dimaksud Daniel Klein adalah kerja keras dan sedikit keberuntungan. Dua faktor itu tentunya akan menunjang bakat gemilang yang sudah dimiliki setiap pemain hingga bisa mengembangkan lebih lebar lagi kariernya di sepakbola.

Daniel Klein

(Daniel Klein dalam wawancara eksklusif bersama Okezone)

“Ya, tentu saja (pemain Indonesia berpeluang berkarier di Bundesliga),” ujar Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone, Kamis (7/11/2024).

“Mungkin dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644009/gol-dari-tengah-lapangan-rizky-ridho-masuk-nominasi-puskas-award-fsa.webp
Gol dari Tengah Lapangan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement