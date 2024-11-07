Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Kiper Keturunan Indonesia Daniel Klein Banyak Pemain Top Asia Main di Bundesliga, Bongkar Penyebabnya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |19:30 WIB
KIPER keturunan Indonesia, Daniel Klein, mengomentari banyaknya pemain top Asia yang berkarier di Bundesliga atau Liga Jerman. Dia pun turut membongkar penyebabnya.

Diketahui, Daniel Klein sendiri berkarier di Bundesliga saat ini. Kiper berusia 23 tahun itu kini membela klub FC Augsburg.

Daniel Klein

Sejumlah pemain top Asia, baik dari Jepang ataupun Korea Selatan, kini banyak yang bermain di Bundesliga. Di antaranya, ada nama Hiroki Ito di Bayern Munich, Ritsu Doan di SC Freiburg, hingga Kim Min-jae di Bayern Munich.

Mendapati kondisi ini, Daniel Klein menilai kondisi ini sangat wajar terjadi. Sebab, Bundesliga adalah liga papan atas dengan dihuni banyak klub top, di antaranya ada Bayern Munich dan Borusia Dortmund.

Daniel Klein pun membeberkan penyebab banyaknya pemain top Asia yang berkarier di Bundesliga. Menurutnya, di Bundesliga, persaingan yang tersaji sangat kompetitif karena setiap klub selalu tampil terbaik sehingga mampu mengalahkan klub mana pun.

“Bundesliga adalah liga papan atas dan meskipun FCB dan BVB adalah yang paling terkenal, bukan hanya mereka,” ujar Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone, Kamis (7/11/2024).

