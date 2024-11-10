Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia Jamu Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir Jamin Keamanan dan Keselamatan Suporter

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |03:13 WIB
Jelang Timnas Indonesia Jamu Jepang dan Arab Saudi, Erick Thohir Jamin Keamanan dan Keselamatan Suporter
Suporter Timnas Indonesia di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjamin keamanan dan keselamatan suporter di setiap pertandingan Timnas Indonesia. Hal ini dipastikan jelang Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu tim raksasa, Jepang, dalam laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) 15 November 2024. Setelah itu, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024.

Timnas Indonesia

Sebagai tuan rumah, Erick Thohir memastikan bahwa dua pertandingan tersebut akan berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, para suporter Timnas Indonesia sangat mumpuni untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi suporter tim tamu.

"Sangat aman, kalau untuk pertandingan timnas itu, saya rasa suporter kita juga menjaga keamanan untuk jaga suporter tamu," tegas Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 8 November 2024.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menggunakan contoh pada saat Timnas Indonesia menjamu Australia di SUGBK beberapa waktu lalu. Pada momen tersebut, seorang suporter Australia yang berdiri sendiri di tengah-tengah suporter Indonesia tidak mendapat perlakuan buruk dan semua baik-baik saja.

