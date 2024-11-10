Kata-Kata Pelatih Venezia Usai Jay Idzes dan Kolega Kalah 1-2 dari Parma di Liga Italia 2024-2025

KATA-kata pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, usai Jay Idzes kalah 1-2 dari Parma di Liga Italia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Kecewa berat, Di Francesco memastikan evaluasi dan peningkatan kualitas di timnya untuk pertandingan selanjutnya.

Di Francesco mengatakan kekalahan ini murni kesalahan dari timnya. Dia mengakui, Venezia masih kalah kualitas dari Parma yang bermain agresif dalam laga tersebut.

"Iya, jangan dijadikan alibi (ketidakberuntungan). Tidak ada sial yang ada, yang ada hanyalah kekurangan kita," kata Di Francesco dilansir dari Trivenetogoal, Minggu (10/11/2024).

Pelatih berusia 55 tahun itu kecewa berat karena Venezia kembali gagal meraih poin. Namun, Di Francesco meminta Jay Idzes dan kolega untuk bangkit di pertandingan selanjutnya.

BACA JUGA: Statistik Ciamik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bersama Venezia Jelang Bela Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026

"Sungguh menyakitkan bagi saya untuk memikirkannya. Ini penyesalan besar. Tetapi kita tidak bisa terus melihat ke belakang, kita harus fokus meningkatkan kualitas," ujar Di Francesco.