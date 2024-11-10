Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Cagliari vs AC Milan 3-3, Juventus vs Torino 2-0

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas Okezone dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji semalam, di antarnaya mempertemukan Cagliari vs AC Milan yang harus berakhir sama kuat 3-3, hingga Juventus vs Torino yang dimenangkan tuan rumah dengan skor 2-0.

Laga Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam dengan memasuki pekan ke-12. Total, ada tiga pertandingan yang digelar semalam.

Salah satu duel sengit pun tersaji dalam pertemuan Cagliari vs AC Milan di Stadion Unipol Domus, pada Minggu (10/11/2024) dini hari WIB. Tuan rumah sejatinya membuka laga dengan apik. Laga baru berjalan dua menit, mereka sudah berhasil membuka keunggulan via gol Nadir Zortea.

Tetapi, AC Milan tak tinggal diam. Mereka langsung membalas gol itu via aksi Rafael Leao pada menit ke-15. Leao tampil gacor dalam laga ini karena bisa membawa timnya berbalik unggul di penghujung babak pertama usai mencetak gol kembali. Skor 2-1 untuk keunggulan Milan terjaga hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Cagliari kembali membuka laga dengan apik. Pada menit ke-53, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Gabriele Zappa.

Tetapi, selang 16 menit kemudian, AC Milan kembali unggul via gol Tammy Abraham. Sayangnya, keunggulan AC Milan sirna jelang akhir babak kedua. Zappa jadi penyelamat Cagliari dari kekalahan karena bisa mencetak gol kembali. Laga pun rampung dengan skor 3-3.

Hasil ini membuat Milan masih ada di urutan ketujuh pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan 18 poin. Sementara Cagliari, mereka di urutan ke-16 dengan 10 poin.