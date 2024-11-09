Hasil Venezia FC vs Parma di Liga Italia 2024-2025: Main Penuh, Jay Idzes Kalah Lagi

VENICE - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes kembali merasakan kekalahan bersama klubnya, Venezia FC di Liga Italia 2024-2025. Setelah dikalahkan Inter Milan di laga sebelumnya, malam ini, Sabtu (9/11/2024), Jay dan kawan-kawan kalah dari Parma dengan skor 1-2.

Laga Venezia vs Parma merupakan pertandingan pekan ke-12 Liga Italia 2024-2025. Berlangsung di Stadion Pier Luigi Penzo, Venesia, Italia, Jay dipercaya main penuh alias 90 menit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Venezia berhasil unggul cepat atas Parma dalam menit awal babak pertama. Sebab, Hans Nicolussi berhasil mencetak gol setelah memaksimalkan umpan Gaetano pada menit ke-5.

Tim tamu tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-17 lewat Emanuele Valeri dengan memaksimalkan umpan Dennis Man.

Setelah skor imbang, Venezia dan Parma bermain cukup ketat sampai dengan pertengahan babak pertama. Namun, kedua tim belum bisa bisa menambah pundi-pundi gol lagi.

Sampai akhir babak pertama Venezia dan Parma masih kesulitan mencetak gol tambahan. Akhasil, kedudukan antara kedua tim saat ini masih inbang 1-1.