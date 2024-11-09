3 Pemain Persib Bandung yang Dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024, Nomor 1 Gelandang Serba Bisa

SEBANYAK 3 pemain Persib Bandung dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Semuanya merupakan pemain yang pernah dipanggil STY di timnas kelompok umur.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong bertekad membawa Timnas Indonesia U-22 di Piala AFF 2024 nanti. Hal ini bertujuan untuk ajang pemanasan para punggawa garuda muda sebelum di tahun depan bermain di SEA Games 2025.

Sebagai langkah awal, Shin Tae-yong mulai memanggil sejumlah pemain muda yang akan ia bawa ke Piala AFF 2024. Menariknya, terkuak bahwa tiga nama pemain muda Persib Bandung menjadi nama-nama yang turut serta. Hal tersebut diketahui dari rilis resmi klub yang disampaikan melalui laman resmi Maung Bandung.

“PSSI memanggil tiga pemain PERSIB, yaitu Ferdiansyah, Kakang Rudianto dan Robi Darwis untuk mengikuti agenda pemusatan latihan Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Pemusatan latihan digelar sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2025.” bunyi rilis resmi Persib Bandung dikutip Okezone, Sabtu (09/11/2024).

“Pemanggilan tiga pemain PERSIB tersebut disampaikan kepada klub melalui surat bernomor 4986/AGB/714/X-2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.” sambung tulisan tersebut.

Berikut 3 Pemain Persib Bandung yang Dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024:

3. Ferdiansyah





Ferdiansyah menjadi salah satu nama pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Berusia 21 tahun, ia merupakan seorang pemain yang bisa ditempatkan di posisi gelandang serang, sayap kanan, maupun sayap kiri.

Dirinya tercatat pernah dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U20 di berbagai pertandingan termasuk Piala Asia U20 pada 2023 lalu. Dengan kemampuannya, Ferdiansyah diharapkan bisa menjadi salah satu motor penyerangan skuad garuda.