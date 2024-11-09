Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Robek dan Turunkan Bendera Palestina, Suporter Israel Maccabi Tel Aviv Diserang di Amsterdam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |14:24 WIB
Gara-Gara Robek dan Turunkan Bendera Palestina, Suporter Israel Maccabi Tel Aviv Diserang di Amsterdam
Laga Ajax Amsterdam vs Macabbi Tel Aviv. (Foto: Ajax Amstersdam)
GARA-gara robek dan turunkan bendera Palestina, suporter Israel Maccabi Tel Aviv diserang di Amsterdam. Peristiwa ini terjadi saat Tel Aviv bertandang ke markas Ajax Amsterdam, yakni Johan Cruijff Arena dalam laga Liga Europa 2024-2025, Jumat 8 November 2024 waktu setempat.

Bentrokan bermula saat terjadi aksi unjuk rasa pro Palestina di sekitar markas Ajax Amsterdam imbas klub Israel yang hadir. Menurut pihak kepolisian setempat, aksi demo tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Hakim Ziyech ikut komentari kericuhan suporter Ajax Amsterdam vs Maccabi Tel Aviv

Pada video yang tersebar di media sosial, para pengunjuk rasa pro Palestina sempat mengibarkan bendera Palestina. Media-media setempat mengabarkan bahwa bentrokan tidak hanya melibatkan para pengunjuk rasa semata.

Akan tetapi, para suporter Ajax Amsterdam yang menonton pertandingan juga turut serta untuk menyerang suporter Maccabi Tel Aviv yang hadir ke stadion. Kepala polisi Amsterdam, Peter Hola, mengatakan insiden adalah murni bentrokan dan bukan penyerang seperti yang dikabarkan beberapa media.

Melansir The Guardian, Sabtu (9/11/2024), hal ini terjadi setelah salah satu suporter Maccabi Tel Aviv merobek bendera Palestina dari fasad sebuah gedung di pusat kota. Kemudian, suporter itu meneriakkan, "Persetan denganmu Palestina".

Peter Holla juga mengatakan bahwa suporter Maccabi Tel Aviv telah merusak sebuah taksi. Para suporter kemudian secara daring dimobilisasi untuk berkumpul di sebuah kasino sebelum diselamatkan oleh pihak kepolisian.

Sebuah video yang beredar di media sosial juga menampakkan jelas suporter Maccabi Tel Aviv menyalakan suar dan berteriak dengan nyanyian yang tidak senonoh. Mereka bernyanyi dengan seruan, "Olé, ole, biarkan IDF menang, kami akan meniduri orang-orang Arab".

