HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

SPECIAL REPORT: Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |10:28 WIB
SPECIAL REPORT: Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia masih berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia ditargetkan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Oktober 2025. Apakah target itu bisa direalisasikan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia?

Hingga matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi lima dengan tiga angka. Timnas Indonesia hanya terpaut dua angka dari Bahrain di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Jangankan dengan Bahrain di posisi empat, dengan Australia di posisi dua saja Timnas Indonesia hanya tertinggal dua angka. Berhubung masih ada enam laga tersisa, memenuhi target realistis finis empat besar sangat terbuka lebar.

Sisa Lawan Timnas Indonesia

Dari enam laga sisa di atas, Timnas Indonesia masih memiliki empat laga kandang dan dua tandang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang (15 November 2024), Arab Saudi (19 November 2024), Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025).

Sementara itu, dua laga tandang sisa dijalani Timnas Indonesia kontra Australia (20 Maret 2025) dan Jepang (10 Juni 2025). Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, menargetkan Timnas Indonesia mengemas 10 angka dari empat laga kandang tersisa.

“Kita hitung aja. Hitungan kami kan begini ya, Timnas Indonesia tinggal 6 kali main. Empat kali tuan rumah dan 2 kali tandang. Tandangnya itu di Jepang dab Australia. Jadi 4 (sebagai tuan rumah) ini harus dapat poin kan. Lawan Bahrain, lawan China kita berharap poinnya full (meraih kemenangan),” kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk Okezone, Rabu 30 Oktober 2024.

Special Report Timnas Indonesia

“Kalau gak mau (kesulitan), kita lawan Arab Saudi juga harus menang. Jepang ya kita harus dapat ya mudah-mudahan dapat poin. Sehingga kita bisa masuk di 4 besar,” lanjut Arya.

Jika 10 poin itu bisa disabet, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanggupkah Timnas Indonesia merealisasikannya?

Halaman:
1 2 3
      
